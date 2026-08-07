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ऑपरेशन त्रिनेत्र में पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर 15 लाख की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सोलर सीसीटीवी कैमरे लगाने के नाम पर 15 लाख रुपये की ठगी हुई। पीड़ित ने लखनऊ में व्यक्ति से संपर्क किया जिसने फर्जी कंपनी का वर्क ऑर्डर दिखाकर पैसे मांगे। जांच चल रही है।

ऑपरेशन त्रिनेत्र में पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर 15 लाख की ठगी

कानपुर, दक्षिण संवाददाता। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कानपुर देहात में सोलर सीसीटीवी कैमरे लगाने का पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का झांसा देकर 15 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। बाबूपुरवा के बाकरगंज चार रोड निवासी तारिक रजा के मुताबिक वर्ष 2025 में घर के पास आयोजित समारोह में लखनऊ के विभूतिखंड क्षेत्र में रहने वाले विवेक कुमार सिंह से मुलाकात हुई। विवेक ने चिनहट स्थित सोमवंशी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड में खुद को मैनेजर और पार्टनर बताया। मई 2025 में शातिर ने बताया कि उसकी कंपनी को प्रदेश सरकार के ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कैमरे लगाने का टेंडर मिलने वाला है।

उसने पेटी कॉन्ट्रैक्टर का काम दिलाने का भरोसा दिलाया। जिला पंचायत राज अधिकारी कानपुर देहात के नाम से जारी कंपनी का फर्जी वर्क ऑर्डर दिखाकर जाल में फंसा लिया। फिर जुलाई 2025 में प्रोसेसिंग और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर 12 लाख रुपये ऑनलाइन और तीन लाख रुपये नकद ले लिए। कुछ दिन बाद जब लखनऊ स्थित कंपनी के पते पर पहुंचा तो पता चला कि आरोपित का कंपनी से कोई संबंध नहीं है। बाबूपुरवा थाना प्रभारी नीरज ओझा ने बताया कि तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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