समूह से जोड़ने को चलेगा 15 दिवसीय विशेष अभियान
नौपेड़वा में बक्शा ब्लॉक सभागार में 15 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। एडीओ आरडी संजय ने अभियान की महत्वता पर जोर दिया और प्रतिभागियों को सफल बनाने का संकल्प दिलाया।
नौपेड़वा, हिन्दुस्तान संवाद। बक्शा ब्लॉक सभागार में बुधवार को परिवार संतृप्तिकरण के लिए 15 दिवसीय विशेष अभियान का शुभारंभ किया गया। गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की रणनीति बनाई गई। ब्लॉक के एडीओ आरडी संजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समूह सखी, बैंक सखी, स्वास्थ्य सखी एवं एफएलसीआरपी ने बड़ी संख्या में सहभागिता करते हुए अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। एडीओ आरडी संजय ने कहा कि अभियान का उद्देश्य गांवों के प्रत्येक पात्र एवं गरीब परिवार की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड धारक, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, विधवा पेंशन तथा हर घर जल योजना से जुड़े गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आच्छादित किया जाएगा, ताकि उन्हें स्वरोजगार, वित्तीय समावेशन तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।
इस मौके पर ब्लॉक मिशन प्रबंधक अंकुर मालवीय, जहिंद्र यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे।
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