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संस्कृत को जनभाषा बनाने का संकल्प, 15 दिवसीय कार्यशाला शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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महराजगंज में गोरक्ष पीठाधीश्वर महन्त अवेद्यनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 15 दिवसीय संस्कृत संभाषण एवं व्याकरण कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़कर संस्कृत को संवाद की भाषा के रूप में स्थापित करना है। प्राचार्य ने इसे केवल प्राचीन भाषा मानने की धारणा को बदलने की जरूरत बताई।

संस्कृत को जनभाषा बनाने का संकल्प, 15 दिवसीय कार्यशाला शुरू
संस्कृत को जनभाषा बनाने का संकल्प, 15 दिवसीय कार्यशाला शुरू

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। गोरक्ष पीठाधीश्वर महन्त अवेद्यनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय चौक बाजार में स्वस्थ जीवन शैली एवं आजीविका परामर्श केंद्र के तत्वावधान में संस्कृत विभाग की ओर से 15 दिवसीय संस्कृत संभाषण एवं व्याकरण कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला में संस्कृत को व्यावहारिक एवं संवाद की भाषा के रूप में स्थापित करते हुए युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया।महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रामपाल यादव ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। कहा कि संस्कृत केवल प्राचीन ग्रंथों की भाषा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और वैज्ञानिक चिंतन की आधारशिला है। उन्होंने विद्यार्थियों से संस्कृत को कठिन मानने की धारणा छोड़कर इसे सरल वाक्यों के माध्यम से दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया।

मुख्य नियंता दीपेंद्र पांडे ने कहा कि समाज में संस्कृत को केवल मंत्रोच्चार तक सीमित भाषा मानने की धारणा को बदलने की आवश्यकता है। संचालन कार्यशाला संयोजक एवं संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉ. मनीषा त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहीं।

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