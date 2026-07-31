गाजे-बाजे के साथ 144 कांवरियों का जत्था बाबानगरी रवाना
फोटो: 1 में नाचते-गाजे बाबानगरी देवघर के लिए रवाना होता कांवरियों का जत्था। चंदवारा, निज प्रतिनिधि सावन में शुक्रवार को चंदवारा प्रखंड के मदनगुंडी प
चंदवारा, निज प्रतिनिधि। सावन में शुक्रवार को चंदवारा प्रखंड के मदनगुंडी पंचायत के करौंजिया गांव से 144 कांवरियों का जत्था बाबानगरी देवघर के लिए रवाना हुआ। केसरिया वस्त्रधारण कर हाथों में कांवर लिए हुए बोल बम के जयकारे से पूरा गांव गूंजायमान हो उठा। पहले सभी श्रद्धालुओं ने गांव के शिव मंदिर के पास से बजरंग दल के जिला संयोजक राजू यादव ने देवघर के लिए रवाना किया। राजू यादव ने कहा कि 144 कावंरियों के सुख, शांति, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। ये सभी कांवरियों सुल्तानगंज से जल भरकर 105 किलोमीटर पैदल चलकर भोलेनाथ पर जलाभिषेक करेंगे।
मौके पर महावीर यादव, रामअवतार यादव, संतोष यादव, नवीन पाण्डेय,रामचंद्र पासवान, लखन यादव,बिकास मालाकार, पवन मालाकार, दिनेश यादव,अशोक यादव,अनिल यादव एवं सेकड़ो के संख्या में श्रद्धालु लोग मौजूद थे।
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