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खेत गई किशोरी संदिग्ध दशा में लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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पइंसा थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय लड़की शनिवार को घर से चारा काटने के लिए निकली थी और उसके बाद वह संदिग्ध हालत में लापता हो गई। परिवार ने उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पिता ने अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, और पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू की।

खेत गई किशोरी संदिग्ध दशा में लापता

पइंसा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 14 साल की बेटी शनिवार को खेतों की ओर चारा काटने जाने की बात कहकर घर से निकली थी। इसी के बाद संदिग्ध दशा में लापता हो गई। खोजबीन के बाद भी सुराग नहीं लगने पर पीड़ित पिता ने अनहोनी की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा कायम कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

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