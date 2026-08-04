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फंदे से‌ लटकता मिला किशोरी का शव‌

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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दुबौलिया के उभाई गांव में सोमवार को 14 वर्षीय किशोरी आरती का शव टिनशेड में बांस के सहारे दुपट्टे से लटकता हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों को नहीं पता आरती ने यह कदम क्यों उठाया। पुलिस के अनुसार यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है।

फंदे से‌ लटकता मिला किशोरी का शव‌

दुबौलिया। दुबौलिया थानाक्षेत्र के उभाई गांव में सोमवार शाम 14 वर्षीय किशोरी का शव टिनशेड में बांस के सहारे दुपट्टे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कराया और पोस्टमार्टम के लिए बस्ती भेज दिया। ग्रामीणों के अनुसार उभाई गांव निवासी दुर्गा प्रसाद की 14 वर्षीय पुत्री आरती का शव सोमवार दोपहर बाद करीब तीन बजे टिनशेड में बांस के सहारे दुपट्टे से लटकता मिला। परिजनों के मुताबिक आरती ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। इस बाबत थानाध्यक्ष दुबौलिया जीवन त्रिपाठी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।

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पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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