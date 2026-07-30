शादी से इंकार करने पर किशोरी ने पी लिया जहर, मौत

पीलीभीत। गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय हाईस्कूल की छात्रा की जहरीला पदार्थ खाने के बाद इलाज के दौरान बरेली के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। करीब 15 दिन तक बरेली के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद सोमवार को उसने दम तोड़ दिया। किशोरी की मौत के बाद पूर्व में दर्ज मुकदमे में मुख्य आरोपी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब मुकदमे में और गंभीर धाराएं जोड़े जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। परिजनों के मुताबिक गांव के एक किशोर ने करीब छह माह पहले शादी का भरोसा देकर छात्रा से नजदीकियां बढ़ाईं।

परिवार को जानकारी होने पर दोनों पक्षों में बातचीत हुई थी और बालिग होने पर विवाह कराने का आश्वासन दिया गया था। आरोप है कि बाद में आरोपी और उसके परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद छात्रा लगातार मानसिक तनाव में रहने लगी। तीन जुलाई को आरोपी को उसके परिजन बाहर भेज ले गए और उसने छात्रा का मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया। इससे आहत होकर 13 जुलाई को छात्रा ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पहले उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर 18 जुलाई को बरेली के निजी अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई। बरेली में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान किशोरी के मृत्यु पूर्व बयान भी दर्ज किए गए थे। इनमें उसने आरोपी पर शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया था। इस मामले में गजरौला थाने में 22 जुलाई को परिजनों की तहरीर पर मुख्य आरोपी सहित छह लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। परिजनों ने गर्भवती होने की बात कही है,हालांकि मेडीकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मुख्य आरोपी भी नाबालिग है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि किशोरी की मौत के बाद अब मुकदमे में हत्या सहित अन्य उपयुक्त धाराएं बढ़ाए जाएंगी।