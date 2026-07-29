Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

घर से भागी किशोरी को स्टेशन से अगवा करने में दो महिलाएं दोषी

By Arun Kumar Jha
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय एक किशोरी को दो महिलाओं ने अगवा किया। किशोरी गुस्से में घर से भागी थी और रेलवे स्टेशन पर ले जाकर बंधक बनाई गई। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोनों महिलाओं को दोषी ठहराया है। सजा की सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

घर से भागी किशोरी को स्टेशन से अगवा करने में दो महिलाएं दोषी

मुजफ्फरपुर, हिप्र। नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला से गुस्से में घर से भागी 14 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसला कर स्टेशन से अगवा करने में दो महिलाओं को दोषी करार दिया गया है। इसमें बरुराज थाना के हरनाही गांव के सरिता देवी व वैशाली जिले के सदर थाना के सेंदुआरी गांव की लक्ष्मी देवी शामिल है। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश रामजी सिंह यादव ने बुधवार को दोनों को दोषी करार दिया। सजा की बिंदू पर 31 जुलाई को सुनवाई होगी।मामले में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रामेश्वर साह ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। इसमें अधिवक्ता प्रीति साह ने उनका सहयोग किया।

विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, किशोरी की मां ने पिछले वर्ष 23 मार्च को महिला थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 19 मार्च 2025 की दोपहर 12 से एक बजे के बीच उसकी 14 वर्षीय पुत्री गुस्से में घर से निकल गई। शाम चार बजे तक वह मोहल्ले में ही छिप कर रही। इसके बाद एक परिचित युवक के साथ ई-रिक्शा से शहर के एक चौक पर पहुंची। वहां से वह रेलवे स्टेशन गई। वहां से बहला-फुसला कर सरिता व लक्ष्मी उसे अपने साथ ले गई। दोनों उसे अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया स्थित एक मकान में उसे बंधक बनाकर रखा। फिर शराब पिला उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। हालांकि, मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई। पुलिस के अनुसार, आरोपित दोनों महिलाएं देह व्यापार के धंधे से जुड़ी हैं। दोनों महिला व उसके गिरोह के अन्य शातिरों ने किशोरी को कोलकाता भेजने की साजिश रची थी। मौका पाकर किशोरी 22 मार्च 2025 को वहां से भाग निकली। इसके बाद मां के साथ महिला थाना पहुंच कर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सरिता व लक्ष्मी के विरुद्ध 23 मई 2025 को चार्जशीट दाखिल की थी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Arun Kumar Jha

लेखक के बारे में

Arun Kumar Jha
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।