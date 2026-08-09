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घर से स्कूल के लिए निकला किशोर लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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कन्नौज के हर्षवर्धन नगर से 14 वर्षीय जयन्त अग्निहोत्री स्कूल जाने के लिए घर से निकला और लापता हो गया। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घटना की सूचना कोतवाली को दी गई है और पुलिस ने उसे खोजने का काम शुरू कर दिया है।

घर से स्कूल के लिए निकला किशोर लापता

कन्नौज। सदर कोतवाली क्षेत्र के हर्षवर्धन नगर सरायमीरा से 14 वर्षीय किशोर स्कूल जाने के लिये घर से निकला और लापता हो गया। काफी खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सरायमीरा चौकी के हर्षवर्धन नगर निवासी विद्यानिवास अग्निहोत्री का 14 वर्षीय पुत्र जयन्त अग्निहोत्री निजी इंटर कॉलेज में पढ़ता है। वह मोहल्ले में कोचिंग भी पढ़ने जाता है। परिजनों के मुताबिक, 6 अगस्त की सुबह करीब 7:30 बजे जयन्त स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकला और रास्ते से लापता हो गया। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटा, परिजनों को उसकी चिंता हुई।

किशोर की तलाश में परिजनों ने इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित पिता ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को देते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस ने किशोर की तलाश शुरू कर दी है।

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