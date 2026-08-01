वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 14 छात्रों को किया सम्मानित विज्ञान सप्ताह का हुआ भव्य समापन राजगीर, निज संवाददाता। पूज्य तपस्वी श्री जगजीवन जी महाराज सरस्वती विद्या मंदिर, हसनपुर में भारत के महान वैज्ञानिक एवं प्रख्यात रसायनशास्त्री डॉ. प्रफुल्ल चंद्र राय की जयंती मनी। इस अवसर पर विद्यालय में एक सप्ताह से चल रहे विज्ञान सप्ताह का भव्य समापन हुआ। इसमें वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 14 छात्रों को सम्मानित किया गया। छात्रों ने वैज्ञानिक मॉडल, विज्ञान प्रदर्शनी, प्रयोग, नवाचार एवं विभिन्न विज्ञान आधारित प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लिया। छात्र मनीष कुमार ने डॉ. प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवन, उनके वैज्ञानिक योगदान तथा स्वदेशी विज्ञान के प्रति समर्पण पर विस्तार से प्रकाश डाला।