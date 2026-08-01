वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 14 छात्रों को किया सम्मानित

वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 14 छात्रों को किया सम्मानित
राजगीर में विज्ञान सप्ताह के समापन पर 14 छात्रों को वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। डॉ. प्रफुल्ल चंद्र राय की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों ने विज्ञान मॉडल, प्रदर्शनी और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। मनीष कुमार ने विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला।
वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 14 छात्रों को किया सम्मानित विज्ञान सप्ताह का हुआ भव्य समापन राजगीर, निज संवाददाता। पूज्य तपस्वी श्री जगजीवन जी महाराज सरस्वती विद्या मंदिर, हसनपुर में भारत के महान वैज्ञानिक एवं प्रख्यात रसायनशास्त्री डॉ. प्रफुल्ल चंद्र राय की जयंती मनी। इस अवसर पर विद्यालय में एक सप्ताह से चल रहे विज्ञान सप्ताह का भव्य समापन हुआ। इसमें वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 14 छात्रों को सम्मानित किया गया। छात्रों ने वैज्ञानिक मॉडल, विज्ञान प्रदर्शनी, प्रयोग, नवाचार एवं विभिन्न विज्ञान आधारित प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लिया। छात्र मनीष कुमार ने डॉ. प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवन, उनके वैज्ञानिक योगदान तथा स्वदेशी विज्ञान के प्रति समर्पण पर विस्तार से प्रकाश डाला।
कहा कि विज्ञान केवल पाठ्यक्रम का विषय नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने और राष्ट्र के विकास का सशक्त आधार है। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर नवाचार एवं अनुसंधान की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए।
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