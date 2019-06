राजस्थान के बाड़मेर में कथा पंडाल गिरने से 14 लोगों की मौत, 50 घायल

राजस्थान के बाड़मेर जिले के जसोल गांव में रविवार को एक हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि करीब 50 लोग घायल हैं जिनको पास के बालोतरा और अन्य कस्बों के अस्पतालों में ले जाया जा रहा है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींव सिंह भाटी ने बताया कि अब तक कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दसियों लोग घायल हैं जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

घटना की पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जसोल गांव के धाम में कथा के लिए बड़ा पंडाल लगाया गया था। रविवार दोपहर बाद आई तेज आंधी और बारिश से पंडाल का कुछ हिस्सा गिर गया और इससे वहां भगदड़ मच गई।

