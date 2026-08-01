ईरान जाने की कोशिश में मारे गए 14 अफगानी नागरिक
अफगानिस्तान से ईरान जाने की कोशिश में 14 अफगानी नागरिकों की मौत हो गई। गाड़ी खराब होने के बाद वे पैदल यात्रा पर निकले। मदद के लिए गांव पहुंचे गाड़ी के चालक की सूचना पर खोज शुरू की गई। तेज गर्मी के कारण सभी की मौत हो चुकी थी। ये सभी बदगिस प्रांत के निवासी थे।
हेरात, एजेंसी। अफगानिस्तान से ईरान जाने की कोशिश में 14 अफगानी नागरिक मारे गए। उन सभी के शव रेगिस्तान से बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि गाड़ी खराब होने के बाद वह पैदल ही आगे की यात्रा पर चल पड़े थे।मामला शुक्रवार का है, इसकी जानकारी उस समय हुई, जब गाड़ी का ड्राइवर भूख-प्यास से बेहाल मदद के लिए निमरोज प्रांत के एक गांव पहुंचा। जानकारी होने पर अधिकारियों ने रेगिस्तान में लोगों की तलाश शुरू की, लेकिन तेज गर्मी और प्यास के कारण सभी की मौत हो चुकी थी। बता दें कि निमरोज अफगानिस्तान के सबसे गर्म और सूखे प्रांतों में से एक है, जहां साल के इस समय तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है।प्रांतीय
सरकार के प्रवक्ता अब्दुल मुतवाकिल तौहिदी ने शुक्रवार को रेगिस्तान में मिली इन दुखद मौतों की पुष्टि की। मारे गए सभी युवक बदगिस प्रांत के कोलघी गांव के थे और बेहतर जीवन और रोजगार की तलाश में ईरान जा रहे थे।
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