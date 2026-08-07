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हस्तकरघा दिवस पर बुनकरों की समस्याओं और पलायन पर होगा मंथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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वीवर्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च आर्गेनाईजेशन (डब्ल्यूडीआरओ) 13वां हस्तकरघा दिवस शुक्रवार को माइकल जॉन ऑडिटोरियम में मनाने जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे। इस कार्यक्रम में 500 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है और बुनकरों की चुनौतियों पर विशेष चर्चा होगी।

हस्तकरघा दिवस पर बुनकरों की समस्याओं और पलायन पर होगा मंथन

वीवर्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च आर्गेनाईजेशन (डब्ल्यूडीआरओ) 13वां हस्तकरघा दिवस शुक्रवार को माइकल जॉन ऑडिटोरियम में मनाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार होंगे। कार्यक्रम 11 बजे से शुरू होगा और 12 बजे राज्यपाल की रवानगी तक चलेगा। यह जानकारी डब्ल्यूडीआरओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भाजपा के बुनकर प्रकोष्ठ के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक विजय कुमार भारती ने गुरुवार को सीबीएमडी के बिष्टूपुर स्थित कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में करीब 500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्यपाल के जाने के बाद बुनकरों की चुनौतियों पर विशेष चर्चा की जाएगी कि आखिर किस कारण से लोग इस पेशे को छोड़ पलायन कर रहे हैं।

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उन कारणों को रेखांकित किया जाएगा और प्रस्ताव बनाकर केन्द्र एवं राज्य सरकार को सौंपा जाएगा, ताकि समाधान निकाला जा सके। कार्यक्रम में बुनकर प्रतिनिधि के साथ कुछ विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन को खादी ग्रामोद्योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष (पूर्वी क्षेत्र) मनोज कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। मौके पर आशुतोष राय, स्वागत समिति के उपाध्यक्ष घनश्याम चौधरी, मंत्री अमित मोदक, नीरज मिश्रा, पंकज सिंह, घनश्याम दास, गुरजीत सिंह, अमित कुमार, रमेश कुमार सिंह उपस्थित थे।

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