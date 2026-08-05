नानी के घर से निकली नाबालिग लापता
काशीपुर में 13 साल की किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। मां की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। वह 3 अगस्त की सुबह अपनी नानी के घर से लौटते समय लापता हुई। रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर भी कोई सुराग नहीं मिला।
काशीपुर। नानी के घर से अपने घर के लिए निकली 13 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पुलिस ने मां की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। आईटीआई कोतवाली क्षेत्र के जसपुर खुर्द निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी 13 वर्षीय पुत्री तीन अगस्त की सुबह करीब 7 बजे अपनी नानी के घर खड़कपुर देवीपुरा से घर के लिए निकली थी, लेकिन वह नहीं पहुंची। उन्होंने रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर काफी तलाश की, लेकिन किशोरी का कोई सुराग नहीं मिला। बताया गया कि किशोरी के पास उसकी मां का मोबाइल फोन भी है, जो लगातार स्विच ऑफ आ रहा है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।
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