दिल्ली में मानव अकादमी के खिलाड़ियों ने जीते 4 स्वर्ण

दिल्ली में मानव अकादमी के खिलाड़ियों ने जीते 4 स्वर्ण
वाराणसी की मानव अकादेमी ऑफ मार्शल आर्ट्स के 13 खिलाड़ियों ने 20 वीं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप में भाग लिया। उन्होंने चार स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीते। सत्यम पटेल, कशिश पटेल और अनंत गुप्ता जैसे खिलाडियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्हें पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
वाराणसी। सिको काई इंडिया की ओर 7 से 9 अगस्त तक दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित 20 वीं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप में मानव अकादेमी ऑफ मार्शल आर्ट्स के 13 खिलाड़ियों ने काता एवं कुमिते इवेन्ट में भाग लिया। इमसें शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक तथा 1 कांस्य पदक पर कब्जा किया। सीनियर व्यक्तिगत कुमिते में सत्यम पटेल (60किग्रा) तथा ने कांस्य पदक हासिल किया। कैडेट्स ग्रुप में कशिश पटेल ने व्यक्तिगत कुमिते तथा काता दोनों इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। सब जूनियर में अनंत गुप्ता ने कुमिते में स्वर्ण पदक तथा काता में रजत पदक हासिल किया।
प्रत्युष श्रीवास्तव ने कुमिते का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आर्या मौर्या ने रजक पदक जीता।पदक विजेता खिलाड़ियों को कराटे इंडिया आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हंशी भरत शर्मा ने मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। खिलाड़ियों को संस्था के अध्यक्ष भिक्षु चंदिमा थेरो, महासचिव सेंसेई किसलय मानव, संरक्षक श्वेत प्रकाश यादव , आफ़ताब आलम, विश्वनाथ मौर्या सीनियर प्रशिक्षक सिहान कुंजन मौर्य, सेंसेई महेश गुप्ता , सेंसेई श्रवण कुमार, सेंसेई प्रभु प्रकाश, सेंसेई विनय कुमार, सेंसेई अरुण विश्वकर्मा, कोच सेंसेई ज्योति सिंह, आयुष मौर्य, टीम मैनेजर सेंसेई संदीप कुमार, सीनियर प्रशिक्षक सेंसेई अभिषेक सैनी ने शुभकामनाएं दी।
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