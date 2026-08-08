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महुआडांड़ में मनाया गया 12वां राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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महुआडांड़ में 12वां राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बुनकरों को प्रोत्साहित करना और पारंपरिक बुनाई कला के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने हस्तकरघा उद्योग के महत्व पर प्रकाश डाला।

महुआडांड़ में मनाया गया 12वां राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस

महुआडांड़, प्रतिनिधि। स्थानीय जिला परिषद भवन डाकबंगला में 12वां राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व झारक्राफ्ट वरीय क्लस्टर मैनेजर मो़ सैफ ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य हस्तकरघा उद्योग से जुड़े बुनकरों को प्रोत्साहित करने के साथ पारंपरिक बुनाई कला के संरक्षण और संवर्धन के प्रति लोगों को जागरूक करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अंबोवाटोली पंचायत की मुखिया रौशनी, विशिष्ट अतिथि हामी पंचायत के मुखिया प्रदीप बडाईक तथा रेगाई पंचायत की मुखिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अतिथियों ने हस्तकरघा से जुड़े कारीगरों के योगदान की सराहना की।

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वक्ताओं ने कहा कि हस्तकरघा महज रोजगार का साधन नहीं, बल्कि देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक पहचान का प्रतीक है। स्थानीय बुनकरों के हुनर को प्रोत्साहन देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक बुनकरों तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि पारंपरिक बुनाई कला को संरक्षण मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ें।

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