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हस्तकरघा की समृद्ध परंपरा वाला क्षेत्र है दुमका : डीडीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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दुमका में झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से 12वां राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया गया। उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने बुनकरों के उत्थान हेतु आधुनिक उपायों का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में हस्तकरघा के संरक्षण और बुनकरों की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया।

हस्तकरघा की समृद्ध परंपरा वाला क्षेत्र है दुमका : डीडीसी

दुमका, प्रतिनिधि। जिला उद्योग केंद्र दुमका परिसर स्थित झारक्राफ्ट क्षेत्रीय कार्यालय में शुक्रवार को झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के तत्वावधान में 12वां राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस बड़े उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया।

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मुख्य अतिथि का संबोधन

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान तथा विशिष्ट अतिथि झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य इकरारूल हसन थे। मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने अपने संबोधन में कहा कि दुमका हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा की समृद्ध परंपरा वाला क्षेत्र है। जिला प्रशासन, झारक्राफ्ट, रेशम बोर्ड तथा वस्त्र मंत्रालय के समन्वित प्रयासों से बुनकरों को बेहतर बाजार, आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण एवं ई-मार्केटिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय बुनकरों एवं शिल्पकारों के उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा आप बनाइए, हम बेचने की गारंटी देंगे।

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विशिष्ट अतिथि का योगदान

विशिष्ट अतिथि इकरारूल हसन ने कहा कि हस्तकरघा हमारी स्वदेशी पहचान, सांस्कृतिक विरासत एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक एवं आदिवासी बुनकरों के उत्थान के लिए आयोग हरसंभव सहयोग करेगा। साथ ही महिला कारीगरों को डिजाइन, नवाचार एवं विपणन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने पर विशेष बल दिया। कार्यक्रम में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के डिजाइनर सत्येंद्र कुमार, रेशम बोर्ड प्रभारी सबीहा, ब्लॉक कॉर्डिनेटर मौसमी साह तथा डिजाइनर बॉबी देवी, नमिता हंसदा एवं रूबी देवी ने हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा के संरक्षण, संवर्धन और बाजार विस्तार को लेकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए।

बुनकरों की समस्याएँ और सुझाव

इस अवसर पर बुनकरों एवं शिल्पकारों की समस्याओं, सरकारी योजनाओं तथा हस्तकरघा क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। हस्तकरघा उत्पादों के बेहतर विपणन, डिजाइन नवाचार एवं कौशल विकास पर भी विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम का संचालन झारक्राफ्ट दुमका क्लस्टर के प्रभारी अब्दुल कादिर ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुनकर, शिल्पकार एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस कब मनाया गया?
राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस शुक्रवार को मनाया गया।
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