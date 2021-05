कर्नाटक में एक ही दिन में मिले ब्लैक फंगस के 1,250 केस, कोरोना मामलों में भी दूसरे नंबर पर

कर्नाटक में रविवार को एक दिन में ब्लैक फंगस के 1,250 मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि वर्तमान में 1,193 मरीजों का इलाज चल रहा है। बता दें कि राज्य कोरोना वायरस के मामले में भी दूसरे नंबर पर बना हुआ है।

A total of 1,250 Mucormycosis (Black fungus) cases reported in Karnataka on Sunday. Currently, 1,193 patients are undergoing treatment: State Government pic.twitter.com/zi2dnagTtF