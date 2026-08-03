25 लाख रुपये कीमत के 121 मोबाइल किए बरामद
उन्नाव में पुलिस की सर्विलांस टीम ने 121 गुम हुए मोबाइल बरामद किए। एसपी ने रविवार को मोबाइल धारकों को उनके फोन वापस किए। बरामद मोबाइल की कीमत 25 लाख रुपये से अधिक है। शिकायतें भारत सरकार के सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज थीं, जिससे पुलिस ने कार्रवाई की। लोगों से अपील की गई कि मोबाइल खोने पर तुरंत शिकायत करें।
उन्नाव। जनपद पुलिस की सर्विलांस टीम एवं विभिन्न थानों की संयुक्त कार्रवाई में गुम हुए 121 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे गए। एसपी ने रविवार दोपहर पुलिस लाइन सभागार में कार्यक्रम दौरान मोबाइल धारकों को उनके फोन लौटाए। बरामद किए गए मोबाइल की कुल कीमत 25 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। पुलिस विभाग के अनुसार, मोबाइल फोन गुम होने की शिकायतें नागरिकों द्वारा भारत सरकार के सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज कराई गई थीं। इन शिकायतों के आधार पर सर्विलांस टीम ने तकनीकी सहायता और विभिन्न थानों की मदद से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर कार्रवाई शुरू की।
लगातार अभियान चलाकर अलग-अलग स्थानों से कुल 121 मोबाइल बरामद किए गए। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। एसपी जय प्रकाश सिंह ने बताया कि सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज कराना काफी प्रभावी साबित हो रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मोबाइल खोने या चोरी होने की स्थिति में तुरंत संबंधित थाने और सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सके।
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