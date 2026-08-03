Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

25 लाख रुपये कीमत के 121 मोबाइल किए बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

उन्नाव में पुलिस की सर्विलांस टीम ने 121 गुम हुए मोबाइल बरामद किए। एसपी ने रविवार को मोबाइल धारकों को उनके फोन वापस किए। बरामद मोबाइल की कीमत 25 लाख रुपये से अधिक है। शिकायतें भारत सरकार के सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज थीं, जिससे पुलिस ने कार्रवाई की। लोगों से अपील की गई कि मोबाइल खोने पर तुरंत शिकायत करें।

25 लाख रुपये कीमत के 121 मोबाइल किए बरामद

उन्नाव। जनपद पुलिस की सर्विलांस टीम एवं विभिन्न थानों की संयुक्त कार्रवाई में गुम हुए 121 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे गए। एसपी ने रविवार दोपहर पुलिस लाइन सभागार में कार्यक्रम दौरान मोबाइल धारकों को उनके फोन लौटाए। बरामद किए गए मोबाइल की कुल कीमत 25 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। पुलिस विभाग के अनुसार, मोबाइल फोन गुम होने की शिकायतें नागरिकों द्वारा भारत सरकार के सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज कराई गई थीं। इन शिकायतों के आधार पर सर्विलांस टीम ने तकनीकी सहायता और विभिन्न थानों की मदद से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर कार्रवाई शुरू की।

ये भी पढ़ें:Fatehpur News: 121 खोए मोबाइल लौटाकर पुलिस ने लौटाई मुस्कान

लगातार अभियान चलाकर अलग-अलग स्थानों से कुल 121 मोबाइल बरामद किए गए। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। एसपी जय प्रकाश सिंह ने बताया कि सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज कराना काफी प्रभावी साबित हो रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मोबाइल खोने या चोरी होने की स्थिति में तुरंत संबंधित थाने और सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Unnao Latest News Unnao News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।