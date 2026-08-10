Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

121 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र, भोले की भक्ति के साथ दे रही देशभक्ति का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

श्रावण मास में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिव भक्तों की आस्था के बीच सहारनपुर में 121 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। यह कांवड़ देशभक्ति का संदेश देती है और शहीदों को समर्पित है, जिसमें स्थानीय युवक देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं।

121 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र, भोले की भक्ति के साथ दे रही देशभक्ति का संदेश
121 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र, भोले की भक्ति के साथ दे रही देशभक्ति का संदेश

श्रावण मास में हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे शिवभक्तों की आस्था और भक्ति के बीच सहारनपुर से गुजर रही 121 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भगवान शिव की भक्ति के साथ देशप्रेम का संदेश देती यह अनोखी कांवड़ राहगीरों और श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। कांवड़ को देश के उन वीर शहीदों को समर्पित किया गया है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। सहारनपुर के गांव हंगावली निवासी शंभ सदा शिव ग्रुप के शिवभक्त इस विशाल तिरंगा कांवड़ को हरिद्वार से लेकर लौट रहे हैं। तिरंगे के रंगों से सजी कांवड़ दिन में तो आकर्षण का केंद्र बनी ही है, वहीं रात के समय रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाने पर इसकी भव्यता देखते ही बनती है। रास्ते में बड़ी संख्या में लोग कांवड़ के साथ फोटो और सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से साझा किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें:हर-हर महादेव के जयघोष के साथ लौट रहे कांवड़िये

पिछले वर्ष 101 फीट, अगले साल 151 फीट का लक्ष्य

शिवभक्त अनुज कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष कांवड़ की लंबाई 101 फीट रखी गई थी। इस वर्ष इसे बढ़ाकर 121 फीट किया गया है, जबकि अगले वर्ष इसे 151 फीट करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि कांवड़ निकालने का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना, उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और शहीद जवानों के बलिदान को नमन करना है। उन्होंने कहा कि रास्ते में सेवा शिविरों पर मौजूद लोग तिरंगा कांवड़ को देखकर शिवभक्तों का उत्साह बढ़ा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:कांवड़ --- बोलबम के उद्घोष के साथ गंतव्य को बढ़ रहे शिवभक्त कांवड़िया
ये भी पढ़ें:Bagpat News: उम्र पर भारी पड़ी आस्था, नन्हें कदमों से लेकर बुजुर्गों के जज्बे ने किया भावविभोर!

सामान्य प्रश्न

तिरंगा कांवड़ का उद्देश्य क्या है?
तिरंगा कांवड़ निकालने का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना, उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और शहीद जवानों के बलिदान को नमन करना है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Saharanpur Latest News Saharanpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।