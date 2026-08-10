121 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र, भोले की भक्ति के साथ दे रही देशभक्ति का संदेश
श्रावण मास में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिव भक्तों की आस्था के बीच सहारनपुर में 121 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। यह कांवड़ देशभक्ति का संदेश देती है और शहीदों को समर्पित है, जिसमें स्थानीय युवक देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं।
श्रावण मास में हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे शिवभक्तों की आस्था और भक्ति के बीच सहारनपुर से गुजर रही 121 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भगवान शिव की भक्ति के साथ देशप्रेम का संदेश देती यह अनोखी कांवड़ राहगीरों और श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। कांवड़ को देश के उन वीर शहीदों को समर्पित किया गया है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। सहारनपुर के गांव हंगावली निवासी शंभ सदा शिव ग्रुप के शिवभक्त इस विशाल तिरंगा कांवड़ को हरिद्वार से लेकर लौट रहे हैं। तिरंगे के रंगों से सजी कांवड़ दिन में तो आकर्षण का केंद्र बनी ही है, वहीं रात के समय रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाने पर इसकी भव्यता देखते ही बनती है। रास्ते में बड़ी संख्या में लोग कांवड़ के साथ फोटो और सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से साझा किए जा रहे हैं.
पिछले वर्ष 101 फीट, अगले साल 151 फीट का लक्ष्य
शिवभक्त अनुज कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष कांवड़ की लंबाई 101 फीट रखी गई थी। इस वर्ष इसे बढ़ाकर 121 फीट किया गया है, जबकि अगले वर्ष इसे 151 फीट करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि कांवड़ निकालने का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना, उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और शहीद जवानों के बलिदान को नमन करना है। उन्होंने कहा कि रास्ते में सेवा शिविरों पर मौजूद लोग तिरंगा कांवड़ को देखकर शिवभक्तों का उत्साह बढ़ा रहे हैं।
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