आजाद पार्क में गूंजता रहा वंदे मातरम् का जयघोष
अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती का आयोजन आजाद पार्क में हुआ। बारिश में भी श्रद्धालु प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि दी। सशस्त्र पुलिस ने गन शाट फायर किया, छात्रों ने देशभक्ति गीत गाए, और आजाद के जीवन पर नाटिका प्रस्तुत की। कार्यक्रम में विभिन्न अतिथि भी शामिल थे।
अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती का केंद्र बिंदु गुरुवार को आजाद पार्क रहा। रिमझिम बारिश के बीच सुबह से ही जनमानस पार्क परिसर में स्थित आजाद की प्रतिमास्थल पर पहुंचता नजर आया। श्रद्धाभाव के साथ क्रांतिकारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाता रहा तो वंदे मातरम् और भारत माता की जय के जयघोष की गूंज सुनाई देती रही। उप्र सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने 21 गन शाट फायर कर आजाद को सलामी दी। स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति की। आजाद के जीवन संघर्ष पर केंद्रित लघु नाटिका की मनमोहक प्रस्तुति छात्राओं ने की। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद एवं शहीद-ए-आजम भगत सिंह स्मारक समिति की ओर से आयोजित जयंती समारोह के दौरान मुख्य अतिथि सिविल डिफेंस के उपनियंत्रक नीरज मिश्र ने आजाद के कृतित्व व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला।
क्षेत्रीय अभिलेखागार की ओर से आजाद की गौरवगाथा पर केंद्रित अभिलेखों व चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई।साथ ही गौरवगाथा पर पुस्तिका का भी लोकार्पण किया गया। क्रांतिकारी संगठनों की गतिविधियों, अशफाक उल्ला के हस्तलिखित पत्र, काकोरी का इतिहास व कर्नलगंज थाने में आजाद पर दर्ज मुकदमों के अभिलेखों को जिज्ञासा के साथ देखा जाता रहा। संयोजन राजू मरकरी का रहा। कार्यक्रम में सिविल डिफेंस के चीफ वार्डेन अनिल कुमार, क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी राकेश कुमार वर्मा, पांडुलिपि अधिकारी गुलाम सरवर, नीरज मिश्र, पार्षद शिवसेवक सिंह आदि मौजूद रहे।
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