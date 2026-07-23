आजाद पार्क में गूंजता रहा वंदे मातरम् का जयघोष

अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती का केंद्र बिंदु गुरुवार को आजाद पार्क रहा। रिमझिम बारिश के बीच सुबह से ही जनमानस पार्क परिसर में स्थित आजाद की प्रतिमास्थल पर पहुंचता नजर आया। श्रद्धाभाव के साथ क्रांतिकारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाता रहा तो वंदे मातरम् और भारत माता की जय के जयघोष की गूंज सुनाई देती रही। उप्र सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने 21 गन शाट फायर कर आजाद को सलामी दी। स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति की। आजाद के जीवन संघर्ष पर केंद्रित लघु नाटिका की मनमोहक प्रस्तुति छात्राओं ने की। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद एवं शहीद-ए-आजम भगत सिंह स्मारक समिति की ओर से आयोजित जयंती समारोह के दौरान मुख्य अतिथि सिविल डिफेंस के उपनियंत्रक नीरज मिश्र ने आजाद के कृतित्व व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला।