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कुत्तों के झुंड ने 300 भेड़ों पर किया हमला, 120 की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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कैम्पियरगंज में 120 भेड़ें मृत मिलीं, जब कुत्तों के झुंड ने भेड़ों पर हमला किया। घटना के समय चरवाहे नींद में थे और भेड़ें आपस में चढ़ने-दबने लगीं। 12 गर्भवती भेड़ें भी शामिल हैं। प्रशासन ने कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

कुत्तों के झुंड ने 300 भेड़ों पर किया हमला, 120 की मौत

कैम्पियरगंज (गोरखपुर), हिन्दुस्तान संवाद। कैम्पियरगंज क्षेत्र के रिगौली बांध के किनारे मंगलवार को करीब 120 भेडें मृत मिलीं। बताया जा रहा है कि सोमवार रात में नदी के किनारे ठहरीं 300 भेड़ों के झुंड पर आठ-दस कुत्तों ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से भेड़ों में भगदड़ मच गई। एक-दूसरे के ऊपर चढ़ने-दबने और कुत्तों के नोचने से करीब 120 भेड़ों की मौत हो गई। मृत भेड़ों में 12 से अधिक गर्भवती बताई जा रही हैं। भेड़पालक पिछले चार दिनों से रिगौली बांध के किनारे भेड़ों के साथ ठहरे हुए थे। सोमवार रात बूंदाबांदी के दौरान चरवाहे भेड़ों के मेमनों को लेकर पास के एक खाली मकान में चले गए।

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दो चरवाहे भेड़ों की रखवाली के लिए वहीं रुके थे। इसी दौरान उनकी आंख लग गई। बताया जा रहा है कि इसी बीच राप्ती नदी स्थित श्मशान घाट की ओर से आठ-दस कुत्तों का झुंड पहुंचा और भेड़ों पर हमला कर दिया। चरवाहों के मुताबिक, कुत्तों ने भेड़ों को नोचना शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए भेड़ों में भगदड़ मच गई।सूचना मिलने पर पशु चिकित्साधिकारी आलमचक डॉ. राकेश कुमार द्विवेदी और मुकेश साहनी मौके पर पहुंचे। पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि करीब 120 भेड़ों की मौत हुई है। इनमें से कुछ की मौत भगदड़ में दबने से हुई है, जबकि कुछ को कुत्तों ने नोचकर मार डाला। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। कैम्पियरगंज के एसडीएम आलोक रंजन सिंह ने बताया कि घटना दुखद है। खूंखार कुत्तों को पकड़वाया जाएगा। प्रशासन और शासन स्तर से नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

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