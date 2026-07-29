राजेपुर में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म, युवक को पीटा

मोतीपुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजेपुर ओपी क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की रात घर में घुसकर 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची के चिल्लाने की आवाज पर जुटे परिजन और ग्रामीणों ने आरोपित की जमकर पिटाई कर दी। इस बीच चकमा देकर आरोपित भाग गया। युवक राजेपुर ओपी क्षेत्र का लखना निवासी राजन कुमार है और वह शादीशुदा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से आरोपित का सब्जी लदा ऑटो जब्त कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि राजन ऑटो पर सब्जी लोड कर गांव-गांव में बेचता है। मंगलवार की शाम सब्जी बेचते हुए आरोपित पीड़िता के दरवाजे पर पहुंचा।