राजेपुर में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म, युवक को पीटा
मोतीपुर के राजेपुर ओपी क्षेत्र के एक गांव में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्ची के चिल्लाने पर परिजन और ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई की लेकिन वह भाग निकला। आरोपी राजन कुमार, शादीशुदा युवक है। पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।
मोतीपुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजेपुर ओपी क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की रात घर में घुसकर 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची के चिल्लाने की आवाज पर जुटे परिजन और ग्रामीणों ने आरोपित की जमकर पिटाई कर दी। इस बीच चकमा देकर आरोपित भाग गया। युवक राजेपुर ओपी क्षेत्र का लखना निवासी राजन कुमार है और वह शादीशुदा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से आरोपित का सब्जी लदा ऑटो जब्त कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि राजन ऑटो पर सब्जी लोड कर गांव-गांव में बेचता है। मंगलवार की शाम सब्जी बेचते हुए आरोपित पीड़िता के दरवाजे पर पहुंचा।
बच्ची को घर में अकेली पाकर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया।मामले को लेकर परिजन ने राजेपुर ओपी में एफआईआर दर्ज कराई है। इधर, थानेदार रविकांत ने बताया कि आरोपित पर दुष्कर्म और पॉक्सों की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता को मेडिकल भेजा गया है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
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