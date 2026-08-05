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दुकानदार पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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मवाना नगर में एक 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुकानदार द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी का दावा है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।

दुकानदार पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, मुकदमा दर्ज

मवाना नगर में एक 12 वर्षीय नाबालिग से अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नगर क्षेत्र में किराये पर रहने वाली महिला ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि उसकी 12 वर्षीय बेटी को दुकानदार मुनिश्वर बंसल ने अपनी दुकान में अनुचित तरीके से छूने का प्रयास करता है। इतना ही नहीं रास्ते से आने-जाने के दौरान अश्लील इशारे करता है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

थाना प्रभारी ब्रह्म कुमार त्रिपाठी का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।

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