फिल्म और टीवी की दुनिया के 12 सितारे BJP में शामिल, क्या TMC को उसी की भाषा में जवाब दे रही है बीजेपी?

फिल्मी सितारों से लेकर टीवी सितारों से सजी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को टक्कर देने के लिए अब बीजेपी ने ठान लिया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने भी टीएमसी की तरह सेलिब्रिटी राजनीतिक शुरू कर दी है। गुरुवार को अभिनेत्री परनो मित्रा समेत 12 बंगाली एक्टर्स भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बंगाल में पार्टी इकाई के प्रमुख दिलीप घोष और संबित पात्रा की उपस्थिति में बंगाल के इन टीवी सितारों ने भाजपा का दामन थामा।

12 अभिनेता-अभिनेत्रियों का पार्टी में स्वागत करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों और नेतृत्व से राज्य के लोग काफी प्रेरित और प्रभावित हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी को हुए सीटों के नुकसान के बाद लगातार नेताओं के रूप में नुकसान हो रहा है। टीएमसी के कई विधायक और नेता पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।

ऋषि कौशिक, कंचना मोइत्रा, रुपांजना मित्रा और बिश्वजीत गांगुली समेत कई दिग्गज टीवी और फिल्म स्टार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ली।

Some eminent personalities from Bengal join BJP at BJP HQ in New Delhi. #BJPMembership https://t.co/QlKT6UrSz5