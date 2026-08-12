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धर्मसंघ में एक लाख किशमिश से हुआ गणपति लक्षार्चन

By Abhishek Tripathi
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी के दुर्गाकुण्ड स्थित धर्मसंघ प्रांगण में 119वें करपात्र प्राकट्योत्सव की शुरुआत गणपति आराधना से हुई। इसमें एक लाख किशमिश से लक्षार्चन, तथा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। धर्मसंघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी ने कहा कि गणपति विघ्नों का नाशक हैं और इस पूजन से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं।

धर्मसंघ में एक लाख किशमिश से हुआ गणपति लक्षार्चन

वाराणसी। दुर्गाकुण्ड स्थित धर्मसंघ प्रांगण में मंगलवार को सात दिवसीय 119वें करपात्र प्राकट्योत्सव का शुभारंभ गणपति आराधना से हुआ। मंत्रोच्चार और गणेश सहस्रनाम की आवृत्तियों के साथ एक लाख किशमिश (द्राक्षा) से गणपति का लक्षार्चन किया गया। इसके साथ सात दिनों तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान भी प्रारंभ हो गए। धर्मसंघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी के सानिध्य में प्रातः नौ बजे मुख्य यजमान पं. जगजीतन पाण्डेय ने सविधि गणपति पूजन किया। वैदिक आचार्यों एवं बटुकों ने स्वस्तिवाचन किया। गणेश वंदना के बाद गौरी गणेश का पूजन और वरुण कलश पूजन हुआ। गणेशजी को पंचामृत के साथ विभिन्न फलों के रसों से फलोदक स्नान, गर्भोदक स्नान, विभिन्न पुष्पों से पुष्पोदक स्नान, चंदन से गंधोदक स्नान तथा गंगाजल से स्नान कराया गया।

फिर, राजराजोपचार विधि से पूजन हुआ। उसके पश्चात मुख्य यजमान एवं 108 बटुकों ने गणपति का आह्वान कर सहस्रनाम के 1000 नामों से उन्हें किशमिश अर्पित किया। समस्त प्रक्रिया आचार्य दयानिधि और आचार्य रामानंद ने पूर्ण कराई।भक्तों को आशीर्वचन देते हुए धर्मसंघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी ने कहा कि गणपति साक्षात विघ्नहर्ता हैं, वे सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं। गणेश लक्षार्चन सनातन धर्म में अत्यंत विशिष्ट अनुष्ठान है। इससे सभी प्रकार के मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और समस्त बाधाएं दूर होती हैं।

Abhishek Tripathi

लेखक के बारे में

Abhishek Tripathi

शॉर्ट बायो : अभिषेक त्रिपाठी पिछले 19 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय है। वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर जुड़े हैं। वाराणसी संस्करण के लिए वह शिक्षा जगत और राजनीतिक दल में कांग्रेस बीट कवर करते हैं।


परिचय एवं अनुभव

अभिषेक त्रिपाठी वाराणसी में इससे पहले भी विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। शिक्षा और राजनीतिक बीट के रिपोर्टर के तौर पर 2021 से इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। लगभग पांच वर्ष से इस भूमिका में इन्होंने विशिष्ट अभियान, असर और ऑफबीट खबरें भी शामिल हैं।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से की। यहां पहले डेस्क और फिर रिपोर्टिंग में काम किया। रिपोर्टिंग में मेडिकल, रेलवे और अपराध जैसी बीट पर कााम किया। यहां से 2011 में हिन्दुस्तान वाराणसी की सेवाएं शुरू की। अगले छह वर्ष तक प्रशासन और क्राइम रिपोर्टिंग में कई प्रतिमान स्थापित किए। 2016 में दैनिक भास्कर भोपाल से जुड़े और यहां लोकल रिपोर्टिंग से इतर डिजिटल और देश-दुनिया की खबरों की समझ विकसित की। 2020 तक दैनिक जागरण के अलावा विभिन्न डिजिटल और प्रिंट माध्यमों से जुड़े रहने के बाद 2021 में दोबारा हिन्दुस्तान वाराणसी में शिक्षा बीट पर वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर काम शुरू किया।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग

12वीं तक विज्ञान, इसके बाद राजनीति विज्ञान में स्नातक और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ने अभिषेक को जीवन की सभी धाराओं का अनुभव दिया। इसका असर पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग, लेखन और प्रस्तुतिकरण पर दिखा। अभिषेक राजनीतिक, सांस्कृतिक और मानवीय एंगल वाली खबरों के लेखन में सिद्धहस्त हैं। प्रशासन और अपराध जगत की खबरों पर भी इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वाराणसी की भौगोलिक समझ और बड़ा सामाजिक दायरा भी इनकी रिपोर्टिंग में काफी मददगार साबित होता रहा है। 2013 से राजनीतिक, प्रशासनिक और विकास के मोर्चे पर बदलते बनारस के हर पहलू को इन्होंने गहराई से समझा और प्रस्तुत किया है। संप्रति शिक्षा जगत में प्री-प्राइमरी से लेकर आईआईटी की तकनीकी दक्षता वाली खबरों को भी लिख सकने में यह सक्षम रिपोर्टर हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन

अभिषेक फिल्म, ट्रेंड्स, यूथ और लाइफस्टाइल विषयों पर भी बेहतरीन पकड़ रखते हैं। सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए भी वह प्रसिद्ध हैं। बीते वर्षों में अपने अखबार के लिए इन्होंने कई विशेष कवरेज, इंटरव्यू, सीरीज प्लान किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता और नयापन जरूरी है। इसके साथ ही खबरों का लेखन और प्रस्तुतीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुद्दों की समझ और उनकी सटीक प्रस्तुति पाठक को समाचार पर ठहरने और बाद में उसकी चर्चा करने पर विवश करती है।


विशेषज्ञता
प्रशासनिक और राजनीतिक कवरेज
अपराध और मानवीय एंगल के समाचारों में सिद्धहस्तता
फिल्म स्टार, साहित्यकार और राजनीतिज्ञों के विशेष साक्षात्कार
शिक्षा, धर्म संस्कृति और ऑफबीट खबरें
डेस्क पर खबरों का संपादन और पेजमेकिंग

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