पुलिस ने 30 लाख रुपये कीमत के मोबाइल किए बरामद
सर्विलांस टीम और पुलिस द्वारा सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर 115 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपये है। अपर पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल संबंधित लोगों को सौंपी। अब तक जिले में कुल 1747 मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं।
सर्विलांस टीम और जिले की विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा सीईआईआर पोर्टल पर मोबाइल खोने के संबंध में दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर 115 मोबाइल बरामद किए गए हैं। जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपये है। मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन के सभागार में संबंधित लोगों को मोबाइल सुपुर्द किए। मंगलवार को पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित वार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश घुनावत ने बताया किसर्विलांस टीम द्वारा थानों की पुलिस टीम के साथ समन्वय स्थापित कर सीईआईआर पोर्टल पर मोबाइल गुम होने के संबंध में संज्ञान लिया गया। विभिन्न कंपनियों के 115 मोबाइल बरामद किए गए।
जिनकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपये है। जिले में अब तक कुल 1747 मोबाइल विभिन्न जिलों, राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर बरामद किए जा चुके हैं। मौके पर प्रभारी सर्विलांस मुकेश कुमार भी उपस्थित रहे।
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