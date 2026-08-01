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114वीं कांवर यात्रा की तैयारी पूरी, जिम्मेदारों को सौंपे गए अहम दायित्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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पांच अगस्त को कहलगांव से बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना होगी कांवरयात्रा श्रावणी मेले

114वीं कांवर यात्रा की तैयारी पूरी, जिम्मेदारों को सौंपे गए अहम दायित्व

कहलगांव, निज प्रतिनिधि। ऐतिहासिक पड़ाव संघ कहलगांव की ओर से पांच अगस्त को आयोजित होने वाली 114वीं कांवर यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। यात्रा को लेकर बैठक में व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवकों के बीच जिम्मेदारियों का वितरण किया गया। इस वर्ष यात्रा में 81, 61, 51, 41 एवं 31 फीट की भव्य कांवर विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। यात्रा के संरक्षक सांसद अजय कुमार मंडल एवं विधायक शुभानंद मुकेश हैं। श्रद्धालु पांच अगस्त को उत्तरवाहिनी गंगा के तट से पूजा-अर्चना के बाद गंगाजल लेकर बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। 10 अगस्त को दूसरी सोमवारी पर जलाभिषेक करेंगे।संघ

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के पदाधिकारी संजीव कुमार, पवन चौधरी एवं सोनू जायसवाल सहित सभी जिम्मेदार सदस्यों को समय पर ड्यूटी स्थल पर उपस्थित रहने तथा आपात स्थिति में प्रशासन से तत्काल संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए। पड़ाव संघ ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष चौधरी एवं पड़ाव संघ के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि इस वर्ष करीब पांच हजार शिवभक्तों के यात्रा में शामिल होने की संभावना है।

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