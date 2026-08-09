पड़ाव संघ के पांच हजार कांवरियों का जत्था हंसडीहा से बासुकीनाथ के लिए रवाना

-कुरमाहाट में भव्य गंगा आरती पर झूमे शिवभक्त, आदियोगी कांवर बनी आकर्षण का केंद्रपड़ाव संघ के पांच हजार कांवरियों का जत्था हंसडीहा से बासुकीनाथ के लिए रवाना

हंसडीहा, प्रतिनिधि। उत्तरवाहिनी गंगा कहलगांव से बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए निकली पड़ाव संघ की 114वीं ऐतिहासिक कांवर यात्रा रविवार सुबह हंसडीहा से अपने अंतिम पड़ाव की ओर रवाना हो गई। करीब पांच हजार शिवभक्तों का विशाल जत्था बाबा बासुकीनाथ के दरबार में जलाभिषेक करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। सोमवार को श्रद्धालु बाबा बासुकीनाथ पर जलार्पण करेंगे।

यात्रा की भव्यता शनिवार रात यात्रा का भव्य पड़ाव कुरमाहाट में हुआ, जहां श्री बोल बम सेवा समिति की ओर से कांवरियों के स्वागत एवं सेवा की विशेष व्यवस्था की गई थी। रात्रि विश्राम से पूर्व आयोजित भव्य गंगा आरती ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। आरती में हजारों शिवभक्त शामिल हुए और हर-हर महादेव व बोल बम के जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। आरती के दौरान श्रद्धालु भक्ति की धुन पर झूमते नजर आए। इस वर्ष यात्रा में शामिल 81 फीट, 61 फीट, 41 फीट एवं 21 फीट ऊंची थ्री-डी कांवरें श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई हैं।

सुविधाएं और सेवाएं आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, रंग-बिरंगे फूलों और भव्य सजावट से सुसज्जित इन विशाल कांवरों को देखने के लिए रास्ते भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं पहली बार यात्रा में शामिल आदियोगी कांवर लोगों के बीच विशेष चर्चा का विषय बनी हुई है। भगवान शिव एवं अन्य धार्मिक झांकियों से सुसज्जित यह कांवर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यात्रा की भव्यता को और बढ़ाने के लिए 50 से अधिक डीजे साउंड सिस्टम भी शामिल हैं। शिव भक्ति गीतों और बोल बम के नारों से पूरा मार्ग शिवमय बना हुआ है। कांवरियों का उत्साह बनाए रखने के लिए विभिन्न पड़ावों पर सेवा शिविर, जलपान और विश्राम की व्यवस्था की गई है।श्री बोल बम सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कांवरियों की सुविधा को देखते हुए भोजन, पेयजल, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं, जिससे सभी श्रद्धालु सुगमता से अपनी यात्रा पूरी कर सकें।

विशेष जानकारी फोटो संख्या-28-81 फिट कांवर हंसडीहा पहुंची