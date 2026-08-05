20 रुपये का लालच देकर छात्रा से छेड़छाड़, आरोपित गिरफ्तार
बेहटा गोकुल (हरदोई), संवाददाता। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के एक गांव की कक्षा पांच की 11 वर्षीय छात्रा से 20 रुपये का लालच देकर छेड़छाड़ करने का मामला
बेहटा गोकुल। बेहटा गोकुल थानाक्षेत्र के एक गांव की कक्षा पांच की 11 वर्षीय छात्रा से 20 रुपये का लालच देकर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की मां के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे उनकी बेटी अपने 10 वर्षीय चचेरे भाई के साथ सकाहा मेला देखने जा रही थी। आरोप है पीएससी सकाहा के पास पहले से मौजूद सकाहा निवासी डबलू ने दोनों बच्चों को रोक लिया। उसने दोनों को 20-20 रुपये दिए और फिर लड़के को वहीं रोककर छात्रा को अलग ले गया।
वहां उसके साथ छेड़छाड़ की। घटना के बाद छात्रा रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को पूरी जानकारी दी। मामले की सूचना पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। हलका इंचार्ज रविकेश सिंह ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें