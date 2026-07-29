पहाड़पुर सुधवर प्राथमिक विद्यालय में दो छात्रों के बीच विवाद के बाद 11 वर्षीय छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने हंगामे किया और स्कूल पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्कूल के प्रिंसिपल सहित सात शिक्षक निलंबित किए गए हैं।

स्कूल में मारपीट के छह दिन बाद छात्र की मौत, शव रखकर हंगामा

चरवा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर सुधवर प्राथमिक विद्यालय में दो छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद 11 वर्षीय छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। आक्रोशित परिजन और ग्रामीण बुधवार सुबह छात्र का शव लेकर स्कूल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर किसी तरह लोगों को शांत कराया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहाड़पुर सुधवर गांव निवासी ऑटो चालक बीरु राठौर का बेटा विभान प्राथमिक विद्यालय में कक्षा पांच का छात्र था। परिजनों के अनुसार, स्कूल में एक छात्र ने मारपीट करते हुए उसका गला दबा दिया था।

घर पहुंचने पर खाना खाते समय गले में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने पर उसने मां को पूरी घटना बताई। बच्चे का कहना था कि उसने प्रधानाध्यापक और कक्षा शिक्षक को भी इसकी जानकारी दी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर, हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से प्रयागराज के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नाराज परिजन और ग्रामीण शव लेकर विद्यालय पहुंचे और घेराव किया। कार्रवाई की मांग को लेकर घंटों प्रदर्शन किया। हंगामे की सूचना मिलते ही एएसपी अमिता सिंह, सीओ चायल शिवांक सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी पाकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कमलेंद्र कुशवाहा, एसडीएम प्रेरणा गौतम, बीईओ हिना सिद्दीकी और नायब तहसीलदार संजय कुमार भी मौके पर पहुंचे।

मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक अमिता सिंह का कहना है कि परिजनों ने आपसी विवाद के बाद बच्चे की मौत होने की बात बताई है। उनकी शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। लोगों को समझाकर शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। स्कूल के छात्रों से भी जानकारी ली जाएगी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षकों का निलंबन चायल। ब्लॉक संसाधन केंद्र चायल के पहाड़पुर सुधवर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के छात्र विभान की मौत के बाद शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक योगेश सिंह समेत सात कर्मियों को निलंबित कर दिया। ग्रामीणों के विरोध और परिजनों के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए डीएम डॉ. अमित पाल के निर्देश पर बीएसए कमलेन्द्र कुशवाहा ने यह कार्रवाई की। परिजनों का आरोप था कि विद्यालय में दो छात्रों के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही, लेकिन किसी भी शिक्षक ने बीच-बचाव नहीं किया। बीएसए कमलेंद्र कुशवाहा का कहना है कि विस्तृत जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध आगे की विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं पुलिस भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई कर रही है।