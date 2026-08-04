खेत गई 11 वर्षीय छात्रा से रेप, आरोपी गिरफ्तार

खीरी थाना क्षेत्र में एक 11 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजन उसे आनन फानन लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा। जहां उसका इलाज हुआ। उधर परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने गांव के ही 20 वर्षीय दीपू के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। खीरी थाना क्षेत्र में रहने वाली 11 वर्षीय बालिका कक्षा 6 की छात्रा है। वह गांव के ही सरकारी विद्यालय में पढ़ती है। बताया जाता है कि रविवार को वह साइकिल से खेत चचेरे भाई को बुलाने जा रही थी।

रास्ते में ही उसे गांव का 20 वर्षीय युवक दीपू मिल गया। बताया जाता है कि दीपू ने उसे दबोच लिया और उसके साथ रेप किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। बालिका किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई। लेकिन घर पर मेहमान होने के कारण परिजन कही गए नहीं। तब तक उधर बालिका की हालत बिगड़ने लगी। तब परिजन आरोपी के घर गए और उसकी शिकायत की। इस पर आरोपी के घर वालों ने पीड़ित परिजनों को धमकाया। तब पीड़ित बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की तहरीर दी। पुलिस ने दीपू के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज हुआ। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। कुछ घण्टों बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इंस्पेक्टर खीरी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। बच्ची का मेडिकल कराया गया है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है। उससे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही उसे जेल भेजा जाएगा।