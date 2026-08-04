खेत गई 11 वर्षीय छात्रा से रेप, आरोपी गिरफ्तार
-खीरी थाना क्षेत्र में रविवार को कक्षा छह की छात्रा से रेपका रहने वाला 20 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार खीरीटाउन, संवाददाता खीरी थाना क्षेत्र में एक 11 वर्षीय
खीरी थाना क्षेत्र में एक 11 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजन उसे आनन फानन लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा। जहां उसका इलाज हुआ। उधर परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने गांव के ही 20 वर्षीय दीपू के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। खीरी थाना क्षेत्र में रहने वाली 11 वर्षीय बालिका कक्षा 6 की छात्रा है। वह गांव के ही सरकारी विद्यालय में पढ़ती है। बताया जाता है कि रविवार को वह साइकिल से खेत चचेरे भाई को बुलाने जा रही थी।
रास्ते में ही उसे गांव का 20 वर्षीय युवक दीपू मिल गया। बताया जाता है कि दीपू ने उसे दबोच लिया और उसके साथ रेप किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। बालिका किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई। लेकिन घर पर मेहमान होने के कारण परिजन कही गए नहीं। तब तक उधर बालिका की हालत बिगड़ने लगी। तब परिजन आरोपी के घर गए और उसकी शिकायत की। इस पर आरोपी के घर वालों ने पीड़ित परिजनों को धमकाया। तब पीड़ित बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की तहरीर दी। पुलिस ने दीपू के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज हुआ। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। कुछ घण्टों बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इंस्पेक्टर खीरी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। बच्ची का मेडिकल कराया गया है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है। उससे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही उसे जेल भेजा जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें