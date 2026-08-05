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20 रुपये का लालच देकर छात्रा से छेड़छाड़, आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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बेहटा गोकुल (हरदोई), संवाददाता। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के एक गांव की कक्षा पांच की 11 वर्षीय छात्रा से 20 रुपये का लालच देकर छेड़छाड़ करने का मामला

20 रुपये का लालच देकर छात्रा से छेड़छाड़, आरोपित गिरफ्तार

बेहटा गोकुल। बेहटा गोकुल थानाक्षेत्र के एक गांव की कक्षा पांच की 11 वर्षीय छात्रा से 20 रुपये का लालच देकर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की मां के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे उनकी बेटी अपने 10 वर्षीय चचेरे भाई के साथ सकाहा मेला देखने जा रही थी। आरोप है पीएससी सकाहा के पास पहले से मौजूद सकाहा निवासी डबलू ने दोनों बच्चों को रोक लिया। उसने दोनों को 20-20 रुपये दिए और फिर लड़के को वहीं रोककर छात्रा को अलग ले गया।

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वहां उसके साथ छेड़छाड़ की। घटना के बाद छात्रा रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को पूरी जानकारी दी। मामले की सूचना पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। हलका इंचार्ज रविकेश सिंह ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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