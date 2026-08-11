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11 साल के मूक बाधिर कांवड़िये को पुलिस ने पिता से मिलवाया

By Vinay Sharma
हिन्दुस्तान, मेरठ
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11 साल का मूक-बधिर बच्चा भोलू मेरठ में परिजनों से बिछड़ गया। पुलिस ने मेरठ साउथ मेट्रो-रैपिड स्टेशन के पास बच्चे को पाया और उसके परिजनों की तलाश शुरू की। करीब तीन घंटे में बच्चे के पिता को खोजा गया और बच्चे को उनकी सुपुर्दगी में दे दिया गया।

11 साल के मूक बाधिर कांवड़िये को पुलिस ने पिता से मिलवाया

11 साल का मूक-बधिर कांवड़िया मेरठ के परतापुर में परिजनों से बिछड़ गया। पुलिस को मेरठ साउथ मेट्रो-रैपिड स्टेशन के पास बच्चा मिला। घटना की जानकारी होते हुए एसएसपी ने एसओजी टीम को रात को ही कार्रवाई और बच्चे के परिजनों की तलाश में लगा दिया। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने बच्चे के पिता को खोज निकाला। पुष्टि करने के बाद बच्चे की सुपुर्दगी दी गई है। तेजराम बदायूं के संजरपुर अलापुर का निवासी है और वर्तमान में परिवार के सथ गाजियाबाद टीला मोड इलाके में रह रहा है। तेजराम अपने मूक बधिर 11 साल के बेटे भोलू और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार गए थे।

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रविवार रात को मेरठ के परतापुर इलाके में भोलू परिजनों से अलग हो गया। इस दौरान देररात 12.30 बजे मेरठ साउथ स्टेशन पर बच्चा पहुंचा, जहां पर तैनात पुलिस ने बच्चे को देखकर पूछताछ की। बच्चा न तो कुछ बोल पा रहा था और न ही सुन पा रहा था। इशारे से बच्चे ने बताया कि वह बोल और सुन नहीं पाता है। ये भी इशारा किया कि वह गुम हो गया है। इसके बाद वायरलेस सेट पर सूचना प्रसारित की गई। बच्चे को परतापुर में ही दिल्ली रोड पर खोया पाया सेंटर पर बैठाया गया। इसी सूचना पर एसएसपी मेरठ अविनाश पांडेय ने तुरंत संज्ञान लिया। बच्चे की स्थिति को देखते हुए तुरंत ही पुलिस को बच्चे के परिजनों को खोजने के लिए आदेश दिया गया। वहीं, एसओजी टीम को भी बच्चे के परिजनों की तलाश में लगाया गया। करीब तीन घंटे बाद बच्चे के पिता तेजराम और बाकी परिजनों को खोजा गया। बच्चे से पुष्टि कराने और तमाम दस्तावेज देखने के बाद बच्चे को उसके पिता के सुपुर्द किया गया। इस दौरान तेजराम ने मेरठ पुलिस का धन्यवाद भी किया।

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Vinay Sharma

लेखक के बारे में

Vinay Sharma

शॉर्ट बायो :

विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव :

विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।


कॅरियर का सफर :

विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।


विजन

अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।


विशेषज्ञता

अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।

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