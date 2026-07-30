ईशानी को मिला ‘अंतरराष्ट्रीय नृत्य कलिंग राजश्री अवार्ड’
हल्दूचौड़ की 11 वर्षीय प्रतिभाशाली नृत्यांगना ईशानी ने ओडिशा के कला विकास केंद्र में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कलिंग महोत्सव-2026 में भरतनाट्यम की एकल प्रस्तुति में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें 'अंतरराष्ट्रीय नृत्य कलिंग राजश्री अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। ईशानी राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कार भी जीत चुकी हैं।
लालकुआं। हल्दूचौड़ की 11 वर्षीय प्रतिभाशाली नृत्यांगना ईशानी ने 25 और 26 जुलाई को कला विकास केंद्र कटक (ओडिशा) में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कलिंग महोत्सव-2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। भरतनाट्यम के जूनियर वर्ग की एकल प्रस्तुति में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें प्रतिष्ठित ‘अंतरराष्ट्रीय नृत्य कलिंग राजश्री अवार्ड’ से सम्मानित किया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल में कक्षा सातवीं की छात्रा ईशानी इससे पूर्व भी राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कार अपने नाम कर चुकी हैं। वर्तमान में वह गुरु शुभम खोवल के निर्देशन में भरतनाट्यम का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। उनके पिता प्रेम शंकर जोशी (शास्त्री) समाजसेवी और शास्त्री मेडिकल स्टोर के स्वामी हैं और मां हेमा जोशी शिक्षिका हैं।
ईशानी की इस उपलब्धि पर परिवार, विद्यालय, गुरुजनों व क्षेत्रवासियों ने शुभकामनाएं दी हैं।
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