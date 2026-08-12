वजीरगंज में फायरिंग, छर्रे लगने से बालक घायल
वजीरगंज में हुई एक फायरिंग घटना में 11 वर्षीय केशव कुमार घायल हो गया। छत पर खड़े रहने के दौरान उसे छर्रे लगे। पहले निजी चिकित्सक ने सरकारी अस्पताल जाने को कहा। अंततः बच्चे को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस जांच कर रही है।
वजीरगंज। नगर में हुई फायरिंग के दौरान 11 साल के बच्चे के छर्रे लग गए। छर्रा लगने के बाद बच्चा घायल हो गया। बच्चे के परिजन उसको लेकर निजी चिकित्सक के यहां पहुंचे जहां गोली लगने की बात कहते हुए निजी चिकित्सक ने सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद बालक के परिजन उसे लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे और उसको भर्ती कराया। मेडिकल कॉलेज में घायल बच्चे का इलाज चल रहा है। मंगलवार को शाम करीब छह बजे वजीरगंज के वार्ड नंबर दो रहने वाले मुकेश कुमार का 11 वर्षीय केशव कुमार घर की छत पर खड़ा था।
इसी दौरान वार्ड नंबर पांच में रहने वाले एक व्यक्ति ने हवाई फायरिंग कर दी। बंदूक से निकली गोली के छर्रे छत पर खड़े केशव के लग गये। जिससे वह घायल हो गया। केशव के परिजन आनन-फानन में उसे लेकर निजी चिकित्सक के यहां पहुंचे जहां गोली लगने की बात कहते हुए बालक के परिजनों से कहा गया कि उसको लेकर सरकारी अस्पताल में जाओ। परिजन उसको लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज में पहुंचे जहां उसको भर्ती कराया गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. लालेंद्र यादव ने बताया कि घायल बच्चे के भर्तेी होने की सूचना पर संबंधित डॉक्टर से पूछा गया। बच्चे का मेडिकल परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने बताया कि हवाई गन से बच्चे को छर्रा लगा है। फिलहाल बच्चा सही है उसका इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने बताया, गोली चलने की जानकारी मिली थी। बच्चा घायल हुआ है। अभी तहरीर नहीं मिली।
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