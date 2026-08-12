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खेल : श्रीनगर की 11 साल की अतिका का रफ्तार के खेल में एक और धमाका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ऐतिहासिक : मीर अंतरराष्ट्रीय कार्टिंग की एफआईए यूरोपीयन चैंपियनशिप में शीर्ष दस में दो

खेल : श्रीनगर की 11 साल की अतिका का रफ्तार के खेल में एक और धमाका

क्रिस्टियनस्टाड (स्वीडन), एजेंसी। जम्मू-कश्मीर की 11 साल की अतिका मीर ने रफ्तार के खेल कार्टिग में एक और धमाका कर दिया। श्रीनगर की अतिका ने एफआईए यूरोपीयन चैंपियनशिप के राउंड चार में दो टॉप-10 फिनिश कर इतिहास रच दिया। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे युवा भारतीय रेसर बन गईं। श्रीनगर में जन्मी और दुबई में परवरिश पा रही अतिका ने 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की हीट रेस में नौवां और 10वां स्थान हासिल किया। खास बात यह रही कि वह इस ग्रिड में सबसे कम उम्र के ड्राइवरों में शामिल थीं। उनके सामने 14 साल तक के अनुभवी रेसर थे। अतिका ने इसी साल मई में स्पेन में एफआईए यूरोपीय चैंपियनशिप के राउंड-2 में छठा स्थान हासिल किया था। वह इस स्तर पर शीर्ष-10 में जगह बनाने वाली सबसे युवा भारतीय बनी थीं।

सबसे तेज समय से 0.13 सेकंड पीछे

अतिका ने क्वालिफाइंग में 11वां स्थान हासिल किया। उनका समय सबसे तेज ड्राइवर से महज 0.13 सेकंड पीछे रहा। इतनी कम उम्र में दुनिया के शीर्ष कार्टिंग ड्राइवरों के बीच यह प्रदर्शन उनकी रफ्तार और क्षमता को दिखाता है। उनकी यह दूसरी एफआईए टूर्नामेंट था। उन्हें इसके लिए वाइल्डकार्ड से प्रवेश दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने अनुभवी ड्राइवरों को कड़ी टक्कर दी।

‘कार्टिंग की फॉर्मूला-1’ में चमकीं

एफआईए यूरोपीय चैंपियनशिप को कार्टिंग की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है। इसे अक्सर ‘कार्टिंग की फॉर्मूला-1’ कहा जाता है। इसमें दुनिया के शीर्ष युवा ड्राइवर हिस्सा लेते हैं। इनमें भविष्य के फॉर्मूला-1 ड्राइवर भी शामिल होते हैं। अतिका भारत की पहली ऐसी रेसर हैं जिन्हें एफआई अकादमी का समर्थन मिला है। तेजी से आगे बढ़ते उनके करियर में रेस जीतने और पोल पोजिशन हासिल करने जैसी उपलब्धियां पहले ही दर्ज हो चुकी हैं।

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पिता हैं देश के पहले नेशनल कार्टिंग चैंपियन

अतिका के पिता आसिफ मीर भारत के पहले राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन हैं। उन्होंने कहा, 'अतिका ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता दिखाई। उसका मुकाबला दुनिया के शीर्ष कार्टिंग ड्राइवरों और फॉर्मूला-1 के जूनियर डेवलपमेंट ड्राइवरों से था। क्वालिफाइंग में उनकी रफ्तार बेहद उत्साहजनक रही और वह सबसे तेज समय से केवल एक सेकेंड के दसवें हिस्से के अंतर पर थीं। उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ड्राइवरों के साथ ड्राइविंग करने से उन्हें उनसे सीखने का अवसर मिलेगा। हमें लगता है कि अगले साल हम चैंपियनशिप की दौड़ में होंगे। वह अभी सिर्फ 11 साल की है, इसलिए उसके पास काफी समय है।'

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::: कोटस :::

‘मैं अपने प्रदर्शन से बहुत खुश हूं। हमने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। कुछ और अनुभव मिलने के बाद मैं ग्रिड में आगे रहने वाले ड्राइवरों को चुनौती दे सकती हूं। मुझे लगता है कि मैं अगले साल पूरी चैंपियनशिप के लिए तैयार हूं।’ - अतिका मीर

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कार्टिंग क्या है?

कार्टिंग एक तरह की मोटर रेसिंग है। इसमें खिलाड़ी छोटे, हल्के और खुले पहियों वाले वाहन ‘गो-कार्ट’ चलाते हैं। इन्हें खासतौर पर बनाए गए छोटे रेस ट्रैक पर तेज रफ्तार से चलाया जाता है। इसमें खिलाड़ी को स्पीड के साथ ब्रेकिंग, कॉर्नरिंग और ओवरटेकिंग का कौशल दिखाना पड़ता है। दुनिया के बड़े फॉर्मूला-1 ड्राइवर अपने करियर की शुरुआत कार्टिंग से करते हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अतिका मीर ने किस चैंपियनशिप में शीर्ष-10 फिनिश किया?
अतिका मीर ने एफआईए यूरोपीय चैंपियनशिप में शीर्ष-10 फिनिश किया।
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