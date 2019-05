झारखंड में सरायकेला के कुचई इलाके में सुबह 4:53 बजे IED विस्फोट हुआ। इसमें 8 कोबरा के जवान और 3 झारखंड पुलिस के जवान घायल हुए हैं। बता दें कि 209 कोबरा और झारखंड पुलिस की टुकड़ी विशेष अभियान पर थी।

#UPDATE: The 11 injured jawans were airlifted for Ranchi at 6:52 AM. More details awaited. https://t.co/VK93vGrmIH