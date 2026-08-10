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कांवड़ यात्रा में रील और रफ्तार का कहर, दो हादसों में 11 कांवड़िएं घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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रविवार को दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर दो अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 11 कांवड़िए घायल हो गए। सरसावा में बाइक भिड़ंत हुई, जबकि नानौता में बाइक फिसल गई। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

कांवड़ यात्रा में रील और रफ्तार का कहर, दो हादसों में 11 कांवड़िएं घायल

कांवड़ यात्रा के दौरान रविवार को दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर दो अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 11 कांवड़िए घायल हो गए। सरसावा में रील बनाने के प्रयास के दौरान कांवड़ियों की बाइक सामने से आ रही बाइक से भिड़ गई, जबकि नानौता में बाइक फिसलने और टायर फटने से छह कांवड़िए घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि दो को गंभीर हालत में रेफर किया गया। सरसावा में रविवार रात करीब 11:30 बजे हरियाणा के यमुनानगर के गांव कांसापुर निवासी राजकुमार (28) पुत्र संगम लाल और चंद्रकांत (30) पुत्र चक लाल बाइक से हरिद्वार जा रहे थे। हाईवे कट पर कस्बे की रंगीन रोशनी देखकर चंद्रकांत रील बनाने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान सामने से आई अवेंजर बाइक से उनकी बाइक टकरा गई। हादसे में राजकुमार, चंद्रकांत समेत पांच लोग घायल हुए। इनमें नकुड़ रोड निवासी आशु के पुत्र अर्णव (15) और पुत्री नव्या (16) भी शामिल हैं। सिविल डिफेंस के स्टाफ ऑफिसर अनुराग जै, गौरव धीमान आदि ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया। राजकुमार को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

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नानौता में दुर्घटनाएँ

नानौता में रविवार सुबह करीब चार बजे गंगनहर के पास हरियाणा के समालखा क्षेत्र के गांव बबैल निवासी हिमांशु पुत्र राकेश, सागर पुत्र कृष्ण और आशीष पुत्र अशोक की स्पलेंडर बाइक फिसल गई। डायल 112 के हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र कुमार, अनुज कुमार और चालक विनीत कुमार ने तीनों को सीएचसी पहुंचाया। सागर को जिला अस्पताल रेफर किया गया। कुछ देर बाद ईस्ट दिल्ली निवासी पीयूष, ऋषभ और आयुष की बुलेट का पिछला टायर फटने से हादसा हो गया। पुलिस ने उन्हें भी सीएचसी पहुंचाया।

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हाईवे कट पर रील बनाने की कोशिश पड़ी भारी

सरसावा में रविवार रात रंग-बिरंगी रोशनी के बीच रील बनाने के प्रयास में कांवड़ियों की बाइक सामने से आ रही अवेंजर से टकरा गई। हादसे में दोनों कांवड़ियों समेत पांच लोग घायल हो गए। यमुनानगर के कांसापुर निवासी राजकुमार और चंद्रकांत हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे थे। हाईवे कट पर चंद्रकांत रील बनाने लगा, तभी सामने से आई बाइक से भिड़ंत हो गई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन-से स्थानों पर सड़क हादसे हुए?
दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर सरसावा और नानौता में सड़क हादसे हुए।
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