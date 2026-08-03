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सरधना में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार छात्रा ने पिया तेजाब, दो आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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10वीं कक्षा की छात्रा ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद तेजाब पी लिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों ने छात्रा को ब्लैकमेल किया और तस्वीरें वायरल करने की धमकियां दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

सरधना में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार छात्रा ने पिया तेजाब, दो आरोपी गिरफ्तार

सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई 10वीं की छात्रा ने तेजाब पी लिया। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आरोप है कि दुष्कर्म के आरोपी लगातार छात्रा को ब्लैकमेल कर रहे थे। उसके फोटो वायरल करने की धमकियां दी जा रही थी। इतना ही नहीं परिजनों ने 10 लाख रुपये की मांग किए जाने का आरोप भी लगाया है। पीड़िता के बड़े भाई ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दो को गिरफ्तार कर लिया है।

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पीड़िता के भाई के अनुसार उसकी 17 वर्षीय बहन नगर के कॉलेज में कक्षा 10वीं की छात्रा है। आरोप है कि पिछले चार माह से मोहल्ले के दो आरोपी अमान पुत्र आबेज और अमन पुत्र सराजुद्दीन उसे काफी परेशान कर रहे थे। ट्यूशन जाते समय रास्ते में रोककर उसके साथ छेड़छाड़ करते, विरोध करने पर धमकियां भी देते थे। आरोप है कि 26 मई को छात्रा ट्यूशन से घर लौट रही थी। इसी दौरान दोनों उसे जबरन कार में बैठाकर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने इस दौरान उसकी फोटो भी खींच ली। उन्होंने छात्रा को किसी से इस बारे में बताने पर फोटो वायरल करने की धमकी भी दी। किसी तरह वो फोटो मोहल्ले के ही एक अन्य आरोपी जुबैर पुत्र फरमान के पास पहुंच गए। उसने भी छात्रा को फोन कर ब्लैकमेल किया और मिलने के लिए कहा। ऐसा न करने पर उसने भी फोटो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। इतना ही नहीं छात्रा से फोटो डिलीट करने के नाम पर 10 लाख रुपये की डिमांड भी कर डाली। इससे तनाव में आई छात्रा ने एक अगस्त को तेजाब पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अमान और अमन समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जांच में जुट गई। थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देरशाम पुलिस ने अमान और अमन को गिरफ्तार कर लिया। जिन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।

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