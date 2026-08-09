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राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान में हर्षोल्लास से मनाया गया 10वां स्थापना दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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टनकपुर में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान का 10 वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत निदेशक प्रो. एचएल मंडोरिया द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और उत्तराखंड की लोक संस्कृति का आनंद लिया।

राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान में हर्षोल्लास से मनाया गया 10वां स्थापना दिवस

टनकपुर। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थानका 10 वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के निदेशक प्रो.एचएल मंडोरिया ने दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। संस्थान के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हुए संस्थान के प्रति अपने प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता को प्रस्तुतियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। सहायक प्राध्यापक शुभम थपलियाल एवं योगेश चमोला ने गढ़वाली गीत प्रस्तुत कर पूरे वातावरण को उत्तराखंड की लोक संस्कृति के रंग में रंग दिया। उनकी प्रस्तुति को उपस्थित दर्शकों ने खूब सराहा।

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संस्थान के नॉन-टीचिंग स्टाफ सदस्य मोहित गड़कोटी ने मनमोहक कुमाऊंनी गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में साहित्य और कविता की भी सुंदर छटा देखने को मिली। संस्थान के स्टाफ सदस्य अभिजीत यादव ने अपनी पुस्तक रंगीन दुनिया के ब्लैक एंड व्हाइट किस्से से शायरी प्रस्तुत की। छात्र प्रियांशु महार ने भक्ति गीत प्रस्तुत कर वातावरण को आध्यात्मिक एवं भावपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम का मंच संचालन सहायक प्राध्यापक अंजना मैम एवं छात्र प्रियांशु महर ने किया। कार्यक्रम के अंत में उप कुलसचिव डॉ. अभिषेक पाठक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

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