1068 सफाई कर्मियों को मिला एसीपी का तोहफा, मिठाई बांटकर जताई खुशी
पीलीभीत में 1068 सफाई कर्मचारियों को एसीपी मंजूर किया गया है, जिससे उनकी मेहनत को मान्यता मिली है। सफाई कर्मचारियों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। यह निर्णय सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्र के प्रयासों के चलते लिया गया। जुलाई में सभी कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा।
पीलीभीत। ग्राम पंचायतों में काम करने वाले पंचायती राज विभाग के 1068 सफाई कर्मचारियों को एसीपी मंजूर कर तोहफा दिया गया है। इस पर सफाई कर्मचारियों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया है। आने वाले दिनों में जुलाई का वेतन भी भेजा जाएगा। ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई का जिम्मा उठाने वाले सफाई कर्मचारियों की एसीपी नहीं लगी थी। इसको लेकर पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी एसोसिएशन लंबे समय से प्रयासरत थी। नवागत सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्र ने सफाई कर्मचारियों की मांग को जायज बताते हुए जुलाइ्र महीने में ही एसीपी देने का संकल्प लिया। इस दौरान पंचायती राज विभाग, विकास विभाग के कर्मचारियों ने दिन-रात एक करके एसीपी की कार्रवाई पूरी करने का काम किया।
जनपद के सफाई कर्मियों के एसीपी प्रकरणों का निस्तारण पिछले तीन माह से प्रगति पर था। इस दौरान उच्चाधिकारियों एवं अन्य समिति/विशेषज्ञों द्वारा सर्विस बुकों में तथा सेवा संबंधी जो आपत्तियां लगाई गई थीं। उन्हें दुरुस्त करने का कार्य जिला पंचायत राज अधिकारी एवं उनकी टीम द्वारा किया गया। डीपीआरओ के नेतृत्व में टीम ने इस कार्य को पूरी गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न किया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दिन-रात अथक परिश्रम कर सेवा संबंधी कमियों एवं आपत्तियों का निस्तारण कर दिया। अब जनपद के कुल 1068 सफाई कर्मियों के एसीपी प्रकरणों का कार्य बिना किसी विलंब एवं लापरवाही के सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इससे पात्र सफाई कर्मियों को समय से वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकेगा। डीपीआरओ रोहित भारती ने बताया कि सभी सफाई कर्मचारियों को एसीपी का लाभ मिलेगा। सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्र ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को जुलाई में एसीपी का लाभ दिलाने का संकल्प लिया था, जिसे पूरा कर लिया गया। उन्हें एसीपी का लाभ दिया गया।----
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