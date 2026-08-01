Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

1068 सफाई कर्मियों को मिला एसीपी का तोहफा, मिठाई बांटकर जताई खुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

पीलीभीत में 1068 सफाई कर्मचारियों को एसीपी मंजूर किया गया है, जिससे उनकी मेहनत को मान्यता मिली है। सफाई कर्मचारियों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। यह निर्णय सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्र के प्रयासों के चलते लिया गया। जुलाई में सभी कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा।

1068 सफाई कर्मियों को मिला एसीपी का तोहफा, मिठाई बांटकर जताई खुशी

पीलीभीत। ग्राम पंचायतों में काम करने वाले पंचायती राज विभाग के 1068 सफाई कर्मचारियों को एसीपी मंजूर कर तोहफा दिया गया है। इस पर सफाई कर्मचारियों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया है। आने वाले दिनों में जुलाई का वेतन भी भेजा जाएगा। ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई का जिम्मा उठाने वाले सफाई कर्मचारियों की एसीपी नहीं लगी थी। इसको लेकर पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी एसोसिएशन लंबे समय से प्रयासरत थी। नवागत सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्र ने सफाई कर्मचारियों की मांग को जायज बताते हुए जुलाइ्र महीने में ही एसीपी देने का संकल्प लिया। इस दौरान पंचायती राज विभाग, विकास विभाग के कर्मचारियों ने दिन-रात एक करके एसीपी की कार्रवाई पूरी करने का काम किया।

ये भी पढ़ें:Pilibhit News: एडीओ समेत पांच पंचायत सचिवों का एक दिन का रोका गया वेतन

जनपद के सफाई कर्मियों के एसीपी प्रकरणों का निस्तारण पिछले तीन माह से प्रगति पर था। इस दौरान उच्चाधिकारियों एवं अन्य समिति/विशेषज्ञों द्वारा सर्विस बुकों में तथा सेवा संबंधी जो आपत्तियां लगाई गई थीं। उन्हें दुरुस्त करने का कार्य जिला पंचायत राज अधिकारी एवं उनकी टीम द्वारा किया गया। डीपीआरओ के नेतृत्व में टीम ने इस कार्य को पूरी गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न किया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दिन-रात अथक परिश्रम कर सेवा संबंधी कमियों एवं आपत्तियों का निस्तारण कर दिया। अब जनपद के कुल 1068 सफाई कर्मियों के एसीपी प्रकरणों का कार्य बिना किसी विलंब एवं लापरवाही के सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इससे पात्र सफाई कर्मियों को समय से वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकेगा। डीपीआरओ रोहित भारती ने बताया कि सभी सफाई कर्मचारियों को एसीपी का लाभ मिलेगा। सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्र ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को जुलाई में एसीपी का लाभ दिलाने का संकल्प लिया था, जिसे पूरा कर लिया गया। उन्हें एसीपी का लाभ दिया गया।----

ये भी पढ़ें:Lakhimpur Khiri News: सफाई कर्मचारी संगठन ने मांगों को लेकर डीपीआरओ को दिया ज्ञापन
ये भी पढ़ें:Bahraich News: एसीपी का लाभ दिनाने को कर्मचारी संघ ने विधायक को ज्ञापन सौंपा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।