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दादा पीर के मजार पर देश में अमन चैन की मांगी गई दुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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सीवान के अखैनिया गांव में हजरत सैयद अब्बू मो बरकत अली शाह उर्फ दादा पीर का 104 वां उर्सपाक धूमधाम से मनाया गया। इस आयोजन में दिल्ली, कोलकाता, और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों मुरीद शामिल हुए। सभी ने मजार पर चादर पोशी कर शांति, एकता, और भाईचारे की दुआ मांगी।

दादा पीर के मजार पर देश में अमन चैन की मांगी गई दुआ

सीवान। सदर प्रखंड के अखैनिया गांव स्थित हजरत सैयद अब्बू मो बरकत अली शाह नक्सबंदीय उर्फ दादा पीर के मजार पर 104 वां उर्सपाक का आयोजन धूमधाम से किया गया। हजरत सैयद अब्बू मो बरकत अली शाह रहमतुल्लाहे उर्फ दादा पीर का 104 वां उर्सपाक में दिल्ली, कोलकाता, मुजफ्फरपुर, आरा, उतर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्य से हजारों की संख्या में मुरीद इनके उर्सपाक में शामिल होकर मजार पर चादर पोशी कर देश में अमन चैन और आपसी एकता और भाईचारा की दुआ मांगी। आयोजन में अली आजम, फारूक आजम, डा इमाम आजम, राजद नेता अनवारूल हक उर्फ अनवार बाबू, तस्लीम अहमद, ओमेरुल हक, नेयाज अहमद, उस्मान अली, सोहैल अली, बदरे आलम, बंगाली बाबू, मो शब्बीर आलम सहित अन्य थे।

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