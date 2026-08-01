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जिले में इकलौते जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने बड़े पुत्र पर मानसिक उत्पीड़न का लगाया आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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कुशीनगर के 102 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉ. प्रहलाद प्रसाद प्रजापति ने अपने बड़े पुत्र पर संपत्ति विवाद के चलते मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन से जांच और सुरक्षा की मांग की। उनके पूर्वजों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, लेकिन अब वे परिवार के विवाद से परेशान हैं।

जिले में इकलौते जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने बड़े पुत्र पर मानसिक उत्पीड़न का लगाया आरोप

कुशीनगर। जिले के एकमात्र जीवित 102 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉ. प्रहलाद प्रसाद प्रजापति ने अपने बड़े पुत्र पर पारिवारिक संपत्ति विवाद की आड़ में मानसिक उत्पीड़न करने और सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई तथा सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। डॉ. प्रजापति ने बताया कि उनके पूर्वजों ने अंग्रेजी शासन और जमींदारी शोषण के खिलाफ संघर्ष किया था। उन्होंने स्वयं वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनका कहना है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित किया, लेकिन अब बड़े पुत्र और उनके परिवार के साथ चल रहे संपत्ति विवाद के कारण मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है।

उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप, पैतृक संपत्ति और अन्य परिसंपत्तियों को लेकर कई दीवानी मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं। आरोप है कि पंचायत के माध्यम से उन पर दबाव बनाकर करोड़ों रुपये की संपत्ति बड़े पुत्र और पुत्रवधू के नाम लिखवा ली गई, जबकि मुकदमे वापस लेने का किया गया वादा पूरा नहीं किया गया। डॉ. प्रजापति ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके छोटे पुत्र सुनील कुमार के परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी दी जाती है। इतना ही नहीं, न्यायालय और घर तक उनका पीछा कर दबाव बनाया जाता है। उनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन इसे पारिवारिक विवाद मानकर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे वे स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वर्तमान में डॉ. प्रजापति अपने छोटे पुत्र के साथ लखनऊ में रहकर उपचार करा रहे हैं। उनका आरोप है कि वहां रहने के दौरान भी उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

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