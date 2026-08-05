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युवा अपनी सुप्त शक्तियों को करें जागृत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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गायत्री शक्तिपीठ एवं आध्यात्मिक चेतना केंद्र की रजत जयंती पर पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ गायत्री परिजनों को सम्मानित किया गया और विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया और युवाओं से अपनी शक्तियों को जाग्रत करने का आह्वान किया गया।

युवा अपनी सुप्त शक्तियों को करें जागृत

गायत्री शक्तिपीठ एवं आध्यात्मिक चेतना केंद्र की रजत जयंती वर्ष 100 वर्षों से प्रज्ज्वलित अखंड दीप 2400 तीर्थों के जल-रज से युक्त ज्योति कलश और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ किया गया। गायत्री परिजनों और श्रद्धालुओं ने यज्ञ भगवान को विशेष आहुतियां समर्पित की। वरिष्ठ गायत्री परिजनों को सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने पगड़ी और गायत्री का पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रादेशिक वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश चंद्र सक्सेना और शिव देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज प्रबंधक वीरेंद्र झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

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प्रज्ञा मंडल के पंकज कुमार और भवेश शर्मा ने वेद मंत्रोच्चारण किया। मुख्य‌ प्रबंध ट्रस्टी सुरेंद्र नाथ शर्मा ने पूजन कराया। शांतिकुंज हरिद्वार से आये यूपी जोन समन्वयक राजकुमार भृगु ने कहा कि युवा अपनी सुप्त शक्तियों को जाग्रत करें, श्रेष्ठ संस्कार और आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करें। शांतिकुंज हरिद्वार से ही आये साहित्यकार विष्णु कुमार शर्मा ने कहा कि विचार क्रांति और सद्भावनाओं से फिर से सतयुग आयेगा। महेश चंद्र सक्सेना, वीरेंद्र झा, सुभाष मैथिल, संतोष मिश्रा, श्रवण कुमार थरेजा, कंचन गुप्ता, डीपी सिंह, शिवंवदा सिंह, सीमा गुप्ता, रचना सक्सेना, शिविर पटेल, गंगा दयाल गुप्ता, राम चंद्र प्रजापति मौजूद थे।

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