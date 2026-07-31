बीएड चतुर्थ सेमेस्टर में अक्षिता भट्ट ने किया कालेज टॉप
जसपुर के आरएलएस मैमो डिग्री कॉलेज का बीएड चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षाफल शत-प्रतिशत रहा। छात्रा अक्षिता भट्ट ने 84.94 प्रतिशत अंक प्राप्त करके कॉलेज में पहला स्थान हासिल किया। उदिषा नौगाईं और अनुष्का ने क्रमशः 81.88 और 81.11 प्रतिशत अंक लेकर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं।
जसपुर। आरएलएस मैमो. डिग्री कॉलेज का बीएड चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षाफल शत-प्रतिशत रहा। छात्रा अक्षिता भट्ट 84.94 प्रतिशत अंक प्राप्त कर कालेज में अव्वल रही। उदिषा नौगाईं ने 81.88 प्रतिशत अंक लेकर दूसरे, तो अनुष्का ने 81.11 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रही। कालेज सचिव विनय चौहान,प्राचार्या डा.भुवनेश कुमारी,विपिन कुमार,मनोज कुमार,विवेक कुमार, मो.सलीम ,विवेक वत्सल,सुभाष कुमार,आसमा परवीन, राजवीर ,सत्यम गुप्ता,प्रीति वर्मा, गीता,दीपक कुमार,रिंकी चौहान,मो.राशिद,पिंकी ,अर्जुन सिंह रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें