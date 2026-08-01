एमए गृह विज्ञान का शत प्रतिशत परिणाम
बहेड़ी/ देवरनिया में रिछा के राजकीय महाविद्यालय के एमए होम साइंस का परिणाम शत प्रतिशत रहा। विभागाध्यक्ष समरीन फातिमा ने बताया कि छात्रा रश्मि ने 80.6%, नंदिनी ने 79.9% और सविता ने 78% अंक प्राप्त किए। प्राचार्य के के तिवारी ने सफल छात्रों को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
बहेड़ी/ देवरनिया। रिछा के संघटक राजकीय महाविद्यालय का एमए होम साइंस का शत प्रतिशत परिणाम रहा। गृह विज्ञान की विभागाध्यक्ष समरीन फातिमा ने बताया कि कॉलेज की छात्रा रश्मि ने 80.6 प्रतिशत, नंदिनी ने 79.9 और सविता ने 78 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है। प्राचार्य के के तिवारी ने सभी सफल बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें