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एमए गृह विज्ञान का शत प्रतिशत परिणाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बहेड़ी/ देवरनिया में रिछा के राजकीय महाविद्यालय के एमए होम साइंस का परिणाम शत प्रतिशत रहा। विभागाध्यक्ष समरीन फातिमा ने बताया कि छात्रा रश्मि ने 80.6%, नंदिनी ने 79.9% और सविता ने 78% अंक प्राप्त किए। प्राचार्य के के तिवारी ने सफल छात्रों को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

एमए गृह विज्ञान का शत प्रतिशत परिणाम

बहेड़ी/ देवरनिया। रिछा के संघटक राजकीय महाविद्यालय का एमए होम साइंस का शत प्रतिशत परिणाम रहा। गृह विज्ञान की विभागाध्यक्ष समरीन फातिमा ने बताया कि कॉलेज की छात्रा रश्मि ने 80.6 प्रतिशत, नंदिनी ने 79.9 और सविता ने 78 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है। प्राचार्य के के तिवारी ने सभी सफल बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

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