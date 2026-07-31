बीएड चतुर्थ सेमेस्टर में रीता आर्या रही टॉपर
सितारगंज। डॉ सुशीला तिवारी बीएड कॉलेज में में बीएड चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षाफल शत प्रतिशत रहा। रीता आर्या ने 82.17 प्रतिशत अंक प्राप्त कर महाविद्यालय
सितारगंज। डॉ. सुशीला तिवारी बीएड कॉलेज में में बीएड चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षाफल शत प्रतिशत रहा। रीता आर्या ने 82.17 प्रतिशत अंक प्राप्त कर महाविद्यालय टॉप किया। लता रावत ने 81.88 प्रतिशत अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान, पल्लवी मृधा ने 79.17 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रबंधक जगदीश सिंह बिष्ट, प्राचार्य डॉ़ छत्रपाल, एचओडी डॉ़ दयाशंकर मौर्य, प्रशासनिक अधिकारी विजय सिंह, प्राध्यापक अविनाश शील, दीक्षा राणा ने छात्रों को उत्कृष्ठ प्रदर्शन पर बधाई दी।
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