बीबीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित
बीबीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित बीबीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित बीबीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्
बिजनौर। एमजेपी रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा बीबीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के घोषित परीक्षा परिणाम में वीर कुंवर डिग्री कॉलेज का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा। बीबीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा सिमरन मलिक ने 70.90 प्रतिशत अंक पाकर प्रथम स्थान, कनक चौधरी ने 69.50 प्रतिशत अंक पाकर द्वितीय स्थान एंव रानी ने 67.50 प्रतिशत अंक पाकर तृतीय स्थान प्राप्त किया।
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