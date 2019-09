'100 दिन की सरकार के ट्रेलर' वाले पीएम मोदी के बयान पर कपिल सिब्बल का तंज, बोले- नहीं देखनी फिल्म

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पीएम नरेंद्र मोदी के 'सरकार के 100 दिन के ट्रेलर' वाले बयान का जवाब दिया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये 100 दिनों का ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। 'क्या गिरा- 1) जीडीपी 5% 2) रेवेन्यू 1 प्रतिशत बढ़ा (पिछले साल की तुलना में 22 प्रतिशत कम 3) कंसंप्शन 4) ऑटोमोबाइल की बिक्री 5) जीएसटी कलैक्शन 6) इनवेस्टमेंट... क्या बढ़ा- बेरोजगारी- 8.2 प्रतिशत...हमें बाकी फिल्म नहीं देखनी'।

इसके अलावा समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में सिब्बल ने कहा कि- ये है सरकार का ट्रेलर जो हम देख रहे हैं...यदि कोई 5,000 कमाता है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उससे 50,000 का फाइन वसूला जाता है।

PM : 100 days a trailer , film to Abhi baki hai



Down



1) GDP 5%

2) Revenue collections up 1% ( down from 22% last year )

3) consumption

5) Auto sales ( 10th straight month )

6) GST collections

7) Investments



UP



Unemployment : 8.2%



Hamein baki film nahin dekhni !